Xuxa abre o jogo sobre filme polêmico e pede que pessoas assistam ‘Amor Estranho Amor’

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

O filme “Amor Estranho Amor” foi marcante de forma negativa para Xuxa Meneghel e a apresentadora chegou a entrar na Justiça para tirar as cópias de circulação.

Hoje, mais de 30 anos depois, Xuxa mudou a percepção sobre o filme controverso e pediu para que as pessoas assistam ao filme. Em entrevista a “OtaLab”, do Uol, a rainha dos baixinhos abriu o jogo: “Quem não viu, veja o filme. É um filme muito legal. Aquilo lá é uma ficção, não é a minha biografia e no mundo que a gente está vivendo, as pessoas querem me atingir falando sobre o filme. E não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção”, disse.

No filme, Xuxa interpreta uma garota de programa que se envolve com um garoto de 12 anos. Na época, Xuxa tinha entre 17 e 18 anos.

Muito criticada pelo filme, Xuxa chegou a pagar anualmente à Cinearte, distribuidora do filme, para que o filme não fosse comercializado. Há alguns anos, a apresentadora também chegou a entrar na Justiça contra o Google para impedir buscas associadas à palavra “pedofilia”. Ela perdeu a ação.

A Otaviano Costa, a loira lembrou ainda que foi atacada por um deputado ao defender a Lei Menino Bernardo, que visa proteger crianças e adolescentes de castigos físicos. “De novo eu fui falar de crianças e de novo eles foram falar sobre o filme. Vejam o filme quantas vezes vocês quiserem, mas não esqueçam que aquilo é ficção, e a realidade é que você não pode bater criança”.

No ano passado, Meneghel já havia dito que só fez “Amor Estranho Amor” para agradar o então namorado, Pelé. “Odiei fazer 'Amor Estranho Amor'. Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para ser feito assim, assado. Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou: 'Faz por causa do meu amigo'. Fiz e me estrepei”, disse na época.