Signos que podem encontrar novo amor em agosto; veja quais

Aos solteiros, o mês de agosto traz novidades no campo amoroso para alguns signos sortudos. De acordo com o site UOL, os quatro signos com maior probabilidade de se dar bem no amor e encontrar aquela pessoa 'especial', confira:

Gêmeos

Talvez ainda pense em alguém do passado ou numa pessoa que está distante, é possível uma reaproximação. Porém, fuja dos triângulos amorosos. Um novo romance pode surgir, esqueça o que ficou para trás e não perca a oportunidade de conhecer a pessoa que pode mudar a sua vida.

Câncer

Poderá conhecer alguém que o fará lidar com uma montanha russa de emoções. É provável que viva um romance atribulado e que não seja tão sério quanto gostaria. Pense na sua felicidade, e se coloque em primeiro lugar!

Virgem

O seu par pode estar chegando, e uma possível relação irá marcar uma nova etapa na sua vida. No entanto, evite se apegar demais e não se envolva rapidamente. A entrega deve ser gradual e mútua, e não desproporcional.

Peixes

É o mês ideal para conhecer pessoas novas. Não deixe de sair e socializar por causa de alguém que ainda permanece nos seus sonhos... sabe de quem estamos falando? No mundo real, pode conhecer uma pessoa que partilha imensos interesses com você e se apaixonar de verdade.