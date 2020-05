Nudes: dicas para arrasar nas fotos ficantes

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Sem poder marcar encontros amorosos, os casais estão matando a saudade por fotos e vídeos picantes durante a quarentena. Para caprichar nos nudes, o 'Dicas de Mulher' separou algumas dicas para arrasar nas poses sensuais e atrair ainda mais a atenção do crush, confira;

1. Tenha cuidados

Essa não é uma dica de como tirar nudes, mas de como não ter dor de cabeça com isso. Tome alguns cuidados na hora de enviar as fotos. Não envie para qualquer pessoa: prefira pessoas confiáveis, que você já conhece. Se preferir, não mostre o rosto e esconda marcas ou tatuagens que possam identificá-la. Assim, você preserva a sua imagem.

2. Use a luz

Para deixar o nude ainda mais sensual, você pode brincar com a iluminação: aproveitar a sombra que o sol está deixando no seu quarto, escurecer um pouco para dar mais mistérios.

3. Escolha uma boa pose

É importante escolher uma pose na qual você se sinta mais confortável e mais poderosa. Se o nude for frontal, opte por ficar de joelhos na cama ou em frente ao espelho, por exemplo.

4. Abuse das lingeries

Apesar desse tipo de foto ser despida, você pode começar ainda vestida com lingeries. Aposte em sutiãs transparentes, espartilhos, cinta-liga, meias e calcinhas de renda. É uma forma de aumentar a vontade de enviar mais fotos.