Confira dicas de como ser corno e aproveite para apimentar sua relação

O mau exemplo do coronel Menezes

Pode parecer estranho, mas o desejo em ser corno é um dos fetiches mais populares no Brasil e vem ganhando cada vez mais simpatizantes, segundo a colunista Mayumi Sato. Esta fantasia é chamada 'cuckold'. A prática é simples: o 'corno' sente prazer em ver que está sendo traído. Ele gosta de ver seu parceiro mantendo relações sexuais com outras pessoas. Geralmente é praticado por um casal heterossexual e mais um outro homem, mas nada impede que casais homossexuais e bi também experimentem esse fetiche.

De acordo com Sato, só há fetiche se o cuckcold concordar em ser traído. Para as mulheres que gostam de 'levar umas galhadas' o termo muda para 'cuckqueans'. Na internet, há disponíveis mais de 40 mil vídeos sobre o assunto. Para te ajudar a realizar essa fantasia sexual, a colunista separou diversas variações e maneiras de viver esse desejo e apimentar ainda mais sua relação.

Confira;

1. Cuckold Voyeur

O tipo mais comum que curte assistir a parceira transando com outro homem sem participar do ato sexual. Como o nome voyeur diz, o prazer está em assistir toda a ação.

2. Cuckold à Espera

Este é o corno que sente prazer quando a esposa ou parceira sai com outro enquanto ele fica em casa, esperando. Não saber o que a parceira está fazendo é parte do jogo. Uma variação desta modalidade é quando a parceira sai com outro cara e conta o que está acontecendo por telefone ou mensagens de texto.

3. Cuckold Menáge

Nesta modalidade, o corno assiste a parceira participar de um menáge com outros dois homens.

4. Cuckold Gangbang

O corno assiste a parceira transar com um grupo de homens.

5. Cuckold à espera do gangbang

Essa é uma mistura de modalidades e o corno não assiste a parceira participar de um gangbang, apenas sabe que está acontecendo e fica sabendo (ou não) tudo o que aconteceu depois.

6. Cuckold Bi

Quando o corno e o amante são bissexuais e interagem no sexo, que também inclui a parceira.

7. Cuckold Dogging

Este tipo de cuckold envolve uma relação em público e exibicionista, na qual o corno observa sua parceira namorar ou interagir com outro homem. Uma possibilidade é quando o corno assiste a parceira com o amante em parques, restaurantes, shoppings, etc.