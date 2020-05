Como identificar se o amor virou amizade; confira dicas

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Com o passar do tempo, as relações mudam e os casais precisam estar atentos a isso. Muito tempo de relacionamento requer um pouco de habilidade para lidar com os problemas sem deixar afetar na intimidade do casal. A rotina também contribui para o distanciamento e, sem perceber os primeiros sinais, o amor acaba virando amizade.

O site UOL separou algumas dicas que ajudam a perceber se a relação já está desgastada a ponto de virar amizade. Mas, lembre-se, o respeito deve sempre prevalecer nas relações, independente se for de amor ou de amizade. Confira;

1. Comodidade

É importante não deixar a rotina atrapalhar o relacionamento. Muitos anos com a mesma pessoa pode trazer a sensação de estabilidade, o que não é ruim, mas pode ser prejudicial quando o desejo em agradar o outro não se faz mais tão presente.

2. Falta de desejo

O sexo é importante nas relações amorosas e é o que diferencia sobre as amizades. É fundamental a demonstração de afeto, um momento a sós entre 4 paredes.

3. Perder a intimidade enquanto casal

A individualidade é importante e deve ser preservada. Compartilhar momentos íntimos como dividir o banheiro, espremer espinha, tirar pelinho do rosto, na frente do parceiro não é legal e pode contribuir para o amor virar amizade.