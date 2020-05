Ludmilla revela lugar inusitado para compor músicas

Carlos Almeida é o Coringa

Durante entrevista ao canal da apresentadora Sabrina Sato, no Youtube, a funkeira Ludmilla revelou que a maioria das suas músicas surgem enquanto ela está no banheiro.

“A maioria das vezes sempre começa no banheiro, embaixo do chuveiro mesmo, por isso que eu sempre trago meu celular para dentro do banheiro e deixo aqui, porque às vezes eu tô embaixo do chuveiro, cantando, tomando banho e do nada vem uma inspiração”, disse. “Aí eu saio correndo do chuveiro, abro ali e boto no gravador de voz, deixo salvo, aí acabo de tomar banho, saio e acabo ela toda. A maioria [das músicas] vem em baixo do chuveiro”, finalizou.

A declaração surpreendeu Sabrina Sato e as duas se divertiram no canal ao falar sobre diversos assuntos.