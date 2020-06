Dicas de posições para arrasar no sexo oral; veja

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

O sexo oral é a principal queixa feminina sobre o homem. Isso porque muitas mulheres apostam como preliminar para atingir o orgasmo e nem sempre os homens correspondem às expectativas.

Para não se decepcionar, é necessário manter uma conversa franca com o parceiro e contar o que agrada ou não na hora do sexo. Vale até inovar nas posições sexuais e testar outras experiências para garantir mais prazer na hora H. O site UOL separou algumas dicas que podem ajudar a sair da posição tradicional e sair da rotina com estilo. Confira;

1. Sutil elevação

Coloque um ou dois travesseiros embaixo do bumbum para ter uma pequena elevação. O novo ângulo faz com que a língua vá mais "retinha" em direção ao clitóris, tornando tudo mais gostoso.

2. 68

A posição 68 é uma adaptação do 69 e permite que cada um desfrute do prazer na sua própria vez. O homem se deita de costas, de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no colchão. Com as pernas voltadas para a cabeça dele, deite-se de costas sobre o par, posicionando a vagina bem na cara dele. Caso sintam dificuldade, podem fazer o 68 de lado.

3. Na beirada da cama

É simples: sente-se na beira da cama e abra bem as pernas. O homem deve ficar agachado, se apoiando nos joelhos. Essa posição dá total domínio da condição à mulher, que pode puxar o cabelo do parceiro, ajustar a cabeça dele para se movimentar no ritmo que ela gosta e até pressionar bem o clitóris em direção à boca do homem.

4. Controle máximo

A mulher fica por cima do homem, com a cabeça dele entre os dois joelhos, o que facilita estar no comando da situação e mexer o quadril conforme deseja: em vaivém, com movimentos circulares, para cima e para baixo, etc.