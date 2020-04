BBB20: Bruna Marquezine comenta sobre amizade de Manu e Ivy: 'Ou ela, ou eu'

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Ao justificar seu voto em Ivy na formação do paredão, neste domingo (05), Manu Gavassi prometeu convidar a sister para tomar vinho no tapete de sua casa, depois que o reality chegar ao fim.

Mas quem não gostou do convite, foi sua melhor amiga, Bruna Marquezine, que mostrou no twitter que não aprovou a nova amizade formada no BBB20. Na rede social, a atriz foi categórica ao responder o questionamento de um fã. "Ou vai ela, ou vou eu", disse a um seguidor, que pediu a Marquezine que não deixasse a melhor amiga se aproximar de Ivy.