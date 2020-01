No Amazonas, homem mata amigo com faca cravada no peito

Manaus/AM - Geliomar de Souza Paiva, de 40 anos, foi assassinado pelo próprio amigo na manhã de domingo (26) na Rua 3 do Bairro Donga Michles, do município de Maués, interior do Amazonas.

De acordo com informações de testemunhas oculares, Geliomar e um amigo estavam consumindo bebida alcóolica quando quando tiveram um desentendimento. O autor do crime, saiu do local e minutos depois retornou, armado com uma faca, e cravou no peito da vítima, que morreu antes de receber atendimento médico.

O suspeito fugiu e o corpo de Heliomar foi levado para o necrotério do hospital da cidade. Após procedimentos, o corpo será entregue aos familiares.

A Polícia Civil já tem o nome do autor e realiza buscas na cidade.