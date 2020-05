Mecânico é preso após esfaquear colega durante briga em Manaus

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Manaus/AM - O mecânico Jorge Gerson Miranda dos Santos, 37, foi preso na tarde de sexta-feira (29), suspeito de tentar matar um homem de 29 anos, após uma discussão por bebidas alcoólicas. O crime aconteceu na rua Nhamundá, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o suspeito e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos e acabaram discutindo. Jorge teria se armado com uma faca e deu um golpe nas costas do colega, que caiu ensanguentado em via pública.

Uma viatura passava nas proximidades e conseguiu capturar o suspeito.Aos policiais, Jorge relatou que esfaqueou o colega porque teria sido vítima de um roubo cometido por ele.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima que foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto, onde passou por cirurgia.

Já Jorge recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele deverá passar por audiência de custódia e deve ficar à disposição da Justiça.