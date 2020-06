Amigo de Anitta diz que Ludmilla sabotou a funkeira: ‘ficou chateada’

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

O amigo de Anitta, Renner Souza, saiu em defesa da cantora e comentou sobre a briga dela com Ludmilla. Em um áudio que circula pela web o maquiador diz que Ludmilla sabotou a ‘Poderosa’.

“Então, realmente o motivo que deixou Anitta muito chateada, que acho que qualquer ser humano que tenha sentimentos ficaria, é que Lud tinha um projeto muito grande com um artista internacional, o qual conhecia Anitta também, e então Ludmilla foi lá e mandou um projeto pra sabotar o da amiguinha, e acabou sabotando.”, diz ele no áudio.

E continuou: “Mas Lud imaginava que esse artista nunca fosse contar para a amiguinha, mas o artista contou, e ela ficou chateada, até porque ela só teve um grande projeto lá fora porque a amiguinha mostrou a música dela pro Snoop Dog, amiguinha sempre gostou dela, sempre acreditou nela, como artista, porque realmente Ludmilla é talentosa, mas no fundo ela fala de ego, e quem ta tendo problema de ego é ela, ou ela ta ficando maluca?“, indagou em um dos trechos.

Os internautas especulam que o artista internacional que ele se refere seja Cardi B.

“Anitta fica triste com os ataques com Ludmilla, ela sempre gostou de Lud, mas ela foi realmente traída, foi sabotada por uma pessoa que ela sempre apoiou. Então foi uma traição, uma decepção, no final de tudo é esse o motivo.“, finalizou.