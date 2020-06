Sentada em calçada, adolescente é atropelada e tem perna esmagada

O prefeito que Manaus vai escolher

Mayara do Nascimento, 13, teve a perna amputada após ser atropelada por um carro, na noite desta segunda-feira (22), em São Paulo. A amiga dela de 15 anos também foi atingida, mas não sofreu lesões graves.

As meninas estavam sentada na calçada em frente da casa de uma delas quando foram atingidas.

De acordo com informações do R7, um carro com quatro jovens foram os responsáveis por atropelar as vítimas. Ainda segundo a reportagem, o motorista seria menor de idade.