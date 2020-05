Mãe busca por filha que sumiu após ser sido supostamente levada por amiga para retiro

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Manaus/AM - A adolescente Brenda Laudelino Frota, de 17 anos, está desaparecida desde o último dia 26 de maio, quando foi vista entrando em um carro acompanhada de uma amiga, no bairro da Compensa II, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da mãe de Brenda, a filha teria sido convidada por uma amiga, que mora na rua Izaurina Braga, mesmo local onde Brenda trabalha, para ir supostamente a um retiro.

Testemunhas informaram ter visto Brenda pela última vez, disseram aos familiares dela que a jovem não levou bolsa e que teria entrado em um veículo particular, junto com uma amiga, contrariando a história do retiro, uma vez que os participantes fazem o trajeto de ônibus.

Ainda segundo a mãe da adolescente, a filha costuma a navegar na internet e desde o dia que foi vista pela última vez, não entrou mais nas redes sociais. A amiga foi procurada pela família, mas não respondeu aos questionamentos sobre Brenda.

Um boletim de ocorrência foi feito para relatar o sumiço da jovem,