Por ciúmes, ex-namorado é suspeito de matar jovem a tiros e deixar amiga ferida

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Uma jovem morreu e a amiga dela ficou ferida após serem atingidas por diversos disparos de arma de fogo, nesta quarta-feira (8), em Cuiabá.

O principal suspeito é o ex namorado da jovem que morreu. De acordo com o Sistema Globo, o homem teria atirado três vezes contra as duas e fugiu logo após o crime. A jovem foi identificada como Tainá, 20, e morreu na hora. A amiga dela, de 22 anos, foi atingida no braço e encaminhada ao hospital da cidade. Ainda de acordo com a publicação, a motivação do crime teria sido por ciúmes do suspeito.

A Polícia Civil deve continuar investigando o caso.