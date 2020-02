Vídeo: Piloto morre ao se lançar em foguete caseiro para tentar provar que a Terra é plana

Um piloto americano chamado Mike Hughes, 64, morreu no sábado (22), na Califórnia, ao tentar provar a teoria de que a Terra é plana.

Segundo o BBC, ele se lançou em um foguete caseiro para tentar provar sua teoria. O lançamento de seu foguete foi gravado para um programa de TV. No vídeo publicado no Twitter, é possível ver o lançamento e um paraquedas se soltando do foguete após decolagem. Minutos depois a morte de Hughes foi confirmada.

Confira o vídeo

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f