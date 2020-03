Companhia aérea cancela todos os voos para o Brasil até maio

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - A American Airlines cancelou todos os seus voos partindo dos EUA para o Brasil. Após o avanço do Covid-19 pelo mundo, a empresa havia anunciado a suspensão do serviço entre Dallas e Los Angeles para o aeroporto de Guarulhos em São Paulo.

Agora também estão suspensos voos do Aeroporto In ernacional de Nova York/JFK para o Galeão (RJ) e Guarulhos (SP) e do Aeroporto Internacional de Miami também para o Galeão e Guarulhos, além de Brasília e Manaus.

A medida segue até dia 06 de maio. A empresa também suspendeu voos para Chile, Argentina, Colômbia, Equador, Peru e Guiana.