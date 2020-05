Integrantes de facção criminosa que planejavam mortes de PMs são presos no Amazonas

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - Oito integrantes de uma facção criminosa foram presos nessa quinta-feira (14), durante a Operação “Contra-Ataque”, da Polícia Civil deflagrada no município de Iranduba e nos bairros Compensa e Petropólis na capital. Eles são acusados de ameaçar de morte policiais militares.

Segundo a polícia, o grupo chegou a compartilhar fotos dos alvos para que os soldados da facção os executassem. No momento da prisão foram apreendidos com os suspeitos 150 Kg de drogas, duas armas de fogo e dois veículos.

A droga veio de rabeta do município de Tabatinga, sendo transportadas por Assis e Jader e dois homens que conseguiram fugir durante a abordagem. O delegado Juan Valério explicou que o material estava submersa em uma área de igapó:

"Essa droga estava em vários invólucros e a pasta base de cocaína em PVC debaixo d'água".

As investigações em torno da operação iniciaram há cerca de dois meses, quando policiais que trabalham no bairro Compensa começaram a receber as primeiras ameaças.

Confira os nomes dos presos:

- Assis Curico da Silva, 55, conhecido como “Vovô”

- Jader Vasques Sevalho, 39

- Marcelo dos Santos Farias, 32, conhecido como “My Love”

- Wallace Rafaela Castro de Almeida, 34, o “Bolt”

- Samuel Carvalho da Silva, 24

- Ana Cristina Façanha, 34

- Renald Pereira da Silva (prisão temporária)

- Francisco Ricardo Castro de Almeida (prisão temporária).