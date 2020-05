Leo Dias faz revelação sobre separação de Anitta com Pedro Scooby

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

E as revelações continuam…

Leo Dias está publicando em seu Twitter outras revelações sobre Anitta, em uma delas ele cita o ex da cantora, Pedro Scooby. Na postagem, o jornalista conta sobre a primeira vez em que o ex-casal terminou e diz que a funkeira ignora as pessoas ‘quando não mais lhe convém’.

“Eu nunca contei que a primeira vez que o Scobby terminou com a Anitta foi pq, como ela sempre faz, ignora a pessoa no momento que não lhe convém. Scooby deu um tapa na bunda de Anitta e disse: “Quem vc acha que é? Estou aqui na tua casa te comendo há um mês e vc me trata assim?”, escreveu Leo Dias.

E em seguida agradeceu as mensagens de apoio: “Muito obrigado a todos. Principalmente a Scooby. Gosto mto de vc, rapaz”.