Jovem tem prisão decretada por ameaçar Doria de morte e tentar extorquir primeira-dama

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Hércules Cordeiro Torres, 22, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo, por ameaçar de morte o Governador de São Paulo, João Doria.

Ele também teria tentado extorquir a quantia de R$ 5 milhões da primeira-dama Bia Doria. O jovem que mora em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, teria entrado em contato com o casal por meio de rede social e se identificado como membro de uma facção criminosa.

Hércules exigia o dinheiro para não mandar executar o governador. No telefone dele, a polícia encontrou mensagens e áudios enviados com as ameaças enviadas a Bia.

A Justiça paulista descobriu que o rapaz já estava preso no Nordeste por fazer as mesmas ameaças contra o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ele usou o mesmo modus operandi e agora vai responder por extorsão e ameaça.

A segurança na casa de Doria está reforçada desde maio, quando começaram a surgir as primeiras ameaças.