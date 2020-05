Juízes do DF recebem ameaças de morte: 'traidores da pátria'

A crepioca do vice-governador

Juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) receberam e-mails anônimos com ameaças, incluindo de morte.

De acordo com o Metrópoles, a mensagem fala em “estado de sítio” sob comando do general do Exército Walter Souza Braga Netto, chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Confira o texto:

"Aos políticos, juízes, promotores, mefíticos e vagabundos de toda sorte.

O Brasil chegou a um ponto onde não é mais possível resolver os problemas através da razão e do bom senso.

Por esse motivo, a partir de agora, serão resolvidos através da execução do ESTADO DE SÍTIO, sob comando do exmo. Gen. de Exército Walter Souza Braga Neto.

Por isso, convocamos a população para MATAR EM LEGÍTIMA DEFESA DE SI MESMO E DA PÁTRIA políticos, juízes, promotores, chefes de gabinetes, assessores, parentes, amigos, protetores, e demônios de toda sorte.

MATEM TODOS.

MATEM JUÍZES, MATEM PROMOTORES, MATEM DEPUTADOS, PREFEITOS, VEREADORES, PARENTES, FILHOS, NETOS E AMIGOS.

BASE LEGAL PARA A SENTENÇA DE MORTE

O TJDFT não comentou o assunto até a última atualização desta nota. O espaço continua aberto para manifestações.

O ministro Braga Netto, por meio de nota, repudiou o conteúdo dos e-mails citados e o uso de seu nome. Ele ainda disse que “solicitará a rigorosa apuração da autoria e a responsabilização dos envolvidos”, diz o texto.