Em Manaus, homem é preso após ameaçar matar vizinhos a tiros em condomínio

Manaus/AM - Um homem de 35 anos, foi preso com uma pistola semi-automática dentro de um apartamento, após ameaçar matar vizinhos no condomínio Firenze, localizado na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, na zona Centro-Sul, na madrugada dessa sexta-feira (19).

Além da arma, a polícia encontrou no apartamento algumas porções de drogas e dois dichavadores. Uma moradora do prédio decidiu acionar a PM depois de ouvir um tiro e gritos do homem afirmando que estava com o pente carregado e iria matar todo mundo no apartamento dela.

O acusado não tinha porte de arma e vai reponder por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.