Eduardo Costa afirma que irmão fez ameaças de morte a ex-noiva do sertanejo

O cantor sertanejo Eduardo Costa afirmou ser verdadeira a informação de que sua ex-noiva, Vitória Villari, teria sido ameaçada por seu irmão, Weliton.

Segundo o Correio, Vitória, que teria uma carta enviada ao colunista Leo Dias, disse que as ameaças teriam partido a mando de Eduardo e começaram quando ela assumiu o namoro com Clayton Lemos, ex-amigo e confidente do sertanejo. No texto, a mulher diz ter recebido mensagem de áudio de Weliton Costa "ameaçando matar todas as pessoas que estiverem ao meu lado!".

Ainda segundo o site, Eduardo, teria de início, cogitado de que o número do irmão tivesse sido invadido ou clonado."De fato, eu tinha imaginado que, como o meu telefone havia sido clonado há poucos dias e ele [Weliton] tinha falado que o dele tinha sido clonado, eu imaginei que poderia ser alguma maldade que alguém pudesse estar fazendo com ele. Mas não. Foi ele mesmo que mandou num momento de fúria", finalizou.