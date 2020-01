Depois de aparecer em casa com as mãos amarradas, jovem desaparece em Manaus

Manaus/AM - Familiares de Iago Lima dos Santos estão desesperados com o desaparecimento misterioso do rapaz que ocorreu logo depois de ele aparecer em casa com as mãos amarradas, relatando que estava sendo ameaçado de morte no último domingo (12).

Conforme informações repassadas por parentes, no dia do sumiço o jovem havia saído de casa bem e voltou de repente apavorado e já amarrado. Ele disse que precisava fugir e que tinha pedido a um amigo para chamar um carro por aplicativo para ele.

Iago saiu novamente e minutos depois, o suposto amigo surgiu na casa dele para pegar uma bolsa. Estranhando a atitude do homem, a avó decidiu ir até a casa dele, que morava próximo, para saber notícias do jovem, mas ao tentar entrar, o suposto amigo bateu na “cara” dela e trancou para que ninguém tentasse entrar.

Antes que a porta se fechasse, a mulher viu um homem alto que parecia amarrar alguém no interior da residência. Minutos depois, enquanto voltava pra casa, viu dois carros chegarem no endereço e logo depois saírem em disparada com alguém no banco de trás.

A família relata que Iago era usuário de drogas e teme que ele tenha sido assassinado, pois nunca passou tanto tempo sem fazer contato. O suposto amigo se mudou logo depois que a família começou a procurar pelo rapaz.

O caso já foi registrado em uma delegacia, mas até o momento, nenhuma pista dele foi encontrada. Informações podem ser repassadas pelo telefone (92) 99502-2357.