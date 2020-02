Nova série derivada de The Walking Dead ganha trailer; vem ver

‘The Walking Dead: World Beyond’ teve um trailer divulgado pela AMC.

Em entrevista para a Entertainment Weekly, Scott M. Gimble, diretor criativo da franquia, revelou que a nova produção terá fortes laços com as séries mais antigas e com os filmes focados na história de Rick Grimes.

“Na nova série, vamos descobrir aspectos de um mundo que ainda não vimos. Já tivemos vislumbres da trama quando os soldados e aqueles helicópteros apareceram em ‘Fear The Walking Dead’… E os filmes também vão abordar parte dessa trama, porque Rick estava em um desses helicópteros, o que significa que a derivada e os filmes terão uma certa relação, mas nada tão profundo.”

A produção estreia em 12 de abril.