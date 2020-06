Vivian Amorim relembra fotos no interior do Amazonas e exalta Amazônia: 'precisamos valorizar nossas origens'

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Vivian Amorim compartilhou em sua conta do Instagram algumas fotos no interior do Amazonas, e falou sobre a necessidade de mudar os hábitos e preservar a natureza. A amazonense falou sobre sua infância em Autazes, quando conheceu de perto a realidade ribeirinha.

"Sempre tive uma conexão muito forte com a natureza, conheci de perto a realidade ribeirinha durante a minha infância em Autazes (interior do Amazonas na 2ª foto) e sei como é positivo coexistir de forma harmoniosa com o meio ambiente. Quando a gente preserva e cuida, a floresta retribui de forma positiva, mas graças às ações agressivas do homem, hoje vivemos os impactos negativos. Precisamos mudar os nossos hábitos, valorizar as nossas origens e respeitar o meio que nos sustenta.", escreveu.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a apresentadora também bateu um papo sobre essa conscientização com a Mídia Ninja, participando da live 'Influencers pela Amazônia'.