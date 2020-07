Zona Norte de Manaus vai ganhar terminal de ônibus no Lago Azul

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - Como parte das melhorias no transporte coletivo de Manaus, anunciadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto após intervenção junto às empresas que operam no sistema, está em construção o Terminal de Integração 6 (T6), localizado no cruzamento das avenidas Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, e Comendador José Cruz, no Lago Azul, zona Norte. Nesta quarta-feira, 8/7, os trabalhos se concentram no muro de isolamento e na drenagem.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, essa obra será mais uma grande intervenção em infraestrutura e mobilidade urbana realizada na gestão do prefeito Arthur Neto. “O desenvolvimento de Manaus, em seus diversos aspectos, é uma característica da gestão do prefeito Arthur. Vamos trabalhar de forma rápida e eficaz para que os usuários do transporte coletivo possam usufruir de mais uma melhoria no sistema”, disse o secretário da Seminf, Kelton Aguiar. O novo T6 deve ser entregue em dezembro deste ano.

Aproximadamente 25 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuam no canteiro de obras, com apoio de maquinário pesado. Nessa fase inicial, é executada a vedação do espaço, com o levantamento do muro de isolamento, além da rede de drenagem subterrânea, que vai dar escoamento às águas pluviais. Terminada essa etapa, os serviços serão concentrados na terraplanagem, com aplicação do pavimento rígido em concreto, para, então, iniciar o levantamento das plataformas de embarque e desembarque.