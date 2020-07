Zona Franca começa a produzir televisores com DTV-Play em 2021

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Foi publicada nesta terça-feira (28) a portaria interministerial nº 40, assinada em conjunto pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Economia (ME), que altera o Processo Produtivo Básico (PPB) para os televisores com tela de cristal líquido, industrializados na Zona Franca de Manaus. Aguardada com grande expectativa pelo setor de radiodifusão, a portaria atende a um pedido da Abert ao incluir o DTV-Play (perfil D do middleware Ginga) nos televisores, abrindo caminho para a próxima geração da televisão (TV 3.0). O DTV-Play permitirá maior integração entre broadcast (TV aberta) e broadband (banda larga), proporcionando uma experiência personalizada de recepção de conteúdos em ambiente de TV aberta, essencial para a evolução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital.

Integração começa com 30% em 2021

De acordo com a portaria, até 2023, no mínimo, 90% dos televisores com tela de cristal líquido fabricados no Brasil, com conexão à internet (conhecidos como Smart TVs), deverão sair de fábrica com o DTV-Play. A incorporação será feita de forma gradual, sendo 30% em 2021, 60% em 2022 e 90% a partir de 2023.

Para o presidente da Abert, Paulo Tonet Camargo, “a inclusão do DTV Play é fundamental para o processo de inovação e convergência tecnológica entre a televisão digital e a internet, gerando maior interatividade, autonomia e conteúdos personalizados aos telespectadores”.

Tonet destaca, ainda, que “o sistema oferece às emissoras de televisão novos modelos de negócio, publicidade e marketing, difundindo novas experiências de alta tecnologia à população”. Informações da Abert.