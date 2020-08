Zona Azul vai continuar liberada até o fim do mês em Manaus

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Manaus/AM - A cobrança do serviço de estacionamento rotativo, o Zona Azul, vai continuar suspensa até o fim do mês de agosto, conforme decreto publicado pela Prefeitura de Manaus, na última sexta-feira (31). O sistema está suspenso desde março.

Assim continua suspensa a cobrança do sistema de estacionamento rotativo tanto no Centro da cidade quanto no bairro Vieiralves, onde o sistema já estava em funcionamento.

De acordo com o prefeito Arthur Virgílio Neto essa é uma medida que reforça a prevenção contra a pandemia da Covid-19.

“Os números de óbitos e sepultamentos diminuíram, porém, a pandemia não passou. Como prefeito tenho obrigação de proteger o meu povo e por isso reafirmo todas as medidas que tomei como forma de evitar a propagação do vírus. Minha recomendação é para que todos evitem ao máximo contrair essa doença perigosa e traiçoeira”, disse o prefeito.