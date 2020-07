Yedo Simões assume direção da Esmam após decisão da CNJ

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - O Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cessou a nomeação de João de Jesus Abdala Simões para diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, e de Joana dos Santos Meirelles, interinamente no cargo de Diretora da Escola da Magistratura.

A decisão cumpre a determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que obrigou o Tribunal a nomear o desembargador Yedo Simões, que assume a contar desta quinta-feira (23), a direção da Esmam.

