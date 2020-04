Wilson diz que só tem como pagar servidores públicos até abril: ‘preciso de ajuda’

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima em entrevista à Folha de S.Paulo, divulgada na última sexta-feira (10), disse que o governo só tem dinheiro para pagar os funcionários públicos até o mês de abril e que está precisando de ajuda para garantir o pagamento dos salários de maio. O governador disse que o governo está sem dinheiro devido às ações de combate ao novo coronavírus no Estado.

“Hoje eu tenho dinheiro até abril, não sei como será maio. Estou fazendo uma ginástica para garantir o pagamento dos servidores, é a minha prioridade. Mas preciso de ajuda para garantir o pagamento de salários. Temos que ter pressa, era algo para ter sido resolvido ontem”, disse Lima.

Na entrevista, Wilson ainda diz que o Estado está “pertinho de colapsar” o sistema de saúde por não ter mais onde alojar pessoas com problemas graves da Covid-19, pela falta de leitos de UTI e também por não houver pessoal, profissionais de saúde, suficientes para atender todos os pacientes. O governador disse que recém formandos da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) estarão entrando no sistema e existe a previsão de contratação de profissionais temporários.

“A gente está pertinho de colapsar, depende da evolução dos casos. No Delphina eu não tenho mais condições de receber casos agravados de covid, mas estamos trabalhando para aumentar a capacidade. Tenho leitos clínicos e de UTI na rede também para o atendimento. O meu grande problema é com leitos de UTI. Estamos preparando um hospital com 400 leitos para receber pacientes. Mas por enquanto estamos recebendo os doentes em toda a rede. Há um protocolo nas unidade de alta complexidade para mandar essas pessoas para isolamento nas salas rosas”, esclareceu Wilson Lima.