Visitação a cemitérios está suspensa no Dia das Mães em Manaus

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - A visitação popular que acontece nos cemitérios locais por ocasião do Dia das Mães, comemorado neste domingo (5), está suspensa este ano, em Manaus, a fim de evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. A determinação segue as diretrizes do decreto nº 4.801, de 11 de abril de 2020, da Prefeitura de Manaus, que regula a movimentação nos cemitérios da cidade, limitando a entrada de pessoas em sepultamentos e respeitando a recomendação de distanciamento social.

“Por conta da pandemia, foi necessário reorganizar a entrada nos cemitérios, até para resguardar o momento das pessoas que estão lá sepultando seus entes queridos e manter um ritmo de trabalho fluindo lá dentro”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Farias.

A medida vale para todos os cemitérios públicos gerenciados pela Prefeitura de Manaus. Desde o dia 11 de abril, a entrada nesses locais está restrita a até cinco pessoas, estritamente ligadas a algum sepultamento acontecendo no dia. “É essencial evitar muito movimento e aglomeração. O Dia das Mães, historicamente, é um dia de muita visitação, o que não desejamos no momento. Espero que essa situação de emergência se encerre o mais breve possível, para que possamos novamente, com calma, fazer nossas homenagens aos que se foram, inclusive visitando as sepulturas. Mas, atualmente, isso não será possível”, salientou Farias.

O Dia das Mães é a segunda data que mais leva pessoas aos cemitérios de Manaus, só perdendo para o movimento do Dia de Finados, em 2/11. Pela estimativa da Semulsp, mais de 60 mil pessoas visitaram os espaços no Dia das Mães, no ano passado. O Dia de Finados costuma movimentar mais de 500 mil pessoas.