Videoaula ensina a plantar frutíferas em vaso nesta sexta-feira, confira

Manaus/AM - O projeto Minicursos On-Line, da Prefeitura de Manaus, ensinará nesta sexta-feira, 31/7, como fazer o plantio de espécies frutíferas em vasos. A videoaula será conduzida pela engenheira florestal Conceição Vargas, gestora do Viveiro Municipal, administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Gravada no próprio Viveiro Municipal, onde são produzidas as mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais, destinadas à doação à população, a videoaula ensina na prática o plantio de uma amoreira, assim como mostra outras espécies que podem ser plantadas em vasos, como pés de acerola, pitanga, jabuticaba, marmelo e até manga. "Muita gente pode pensar ser impossível, mas pode-se ter dentro de casa uma árvore frutífera desenvolvida e dando frutos. Tudo vai depender dos cuidados e o manejo das raízes", explica a engenheira Conceição Vargas. Segundo ela, em algum momento, pode ser necessária a troca de vasos ou, se preferir, a transferência para o solo.

Amoreira em vaso

Na videoaula, a engenheira florestal realiza o plantio da amora em um vaso de 15 quilos, mas a depender da espécie podem ser utilizados outros tamanhos. Ela adverte ainda sobre a necessidade de irrigação, luz solar e os cuidados para se evitar o risco de proliferação de focos do mosquito Aedes aegypti nos pratos, geralmente utilizados para reter a água embaixo dos vasos.

A técnica lembra que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o trabalho de distribuição de mudas, feito por meio do projeto Pedágio Ambiental e nos pontos fixos de doação, está suspenso. "Tão logo sejam retomadas as atividades presenciais, a doação de mudas voltará a acontecer sem riscos aos servidores e à população em geral", esclarece.

O projeto Minicursos On-Line disponibiliza semanalmente uma videoaula gratuita, abordando um tema de interesse ambiental. Lançado em junho deste ano, o projeto já conta com milhares de visualizações, sendo a desta sexta-feira, a oitava videoaula da série. A intenção é estender o projeto até o final do ano, com um total de 40 videoaulas publicadas. Os conteúdos são disponibilizados pelas redes sociais da Semmas (Facebook, Instagram, YouTube e site semmas.manaus.am.gov.br) e pelo canal da Prefeitura de Manaus no YouTube.