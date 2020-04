VÍDEO: Técnica de enfermagem implora por leito de UTI para o pai em Manaus

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Técnica de enfermagem implora por leito de UTI para o pai em Manaus pic.twitter.com/WWyUpxpX0L — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) April 22, 2020

Manaus/AM - Em vídeo divulgado nesta quarta-feira (22), uma técnica de enfermagem que se identifica como Jaina, implorou para conseguir um leito de Unidade de Terapia Intensiva para o pai que está com Covid-19. Segundo ela, o pai está internado no Serviço de Pronto Atendimento - SPA Joventina Dias, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

A técnica de enfermagem pediu para que o vídeo fosse divulgado para que chegasse nas autoridades, como o governador Wilson Lima, pois o Joventina Dias não possui estrutura para atender pacientes com Covid-19 e os profissionais estão apavoradas sem saber o que fazer para dar assistência.