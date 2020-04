Vídeo mostra carros funerários e fábrica de caixão a todo vapor em cemitério de Manaus

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - Em meio a pandemia do novo coronavírus e o aumento do número de mortos, um vídeo feito dentro do cemitério Parque Tarumã mostra a cena de diversos carros funerários aguardando para enterrar os corpos.

Nas imagens é possível ver ainda, homens trabalhando a todo vapor na construção de caixões, em uma área dentro do cemitério devido a demanda. O sistema funerário entrou em colapso com o aumento de 50% dos enterros.

Na segunda-feira (20), vídeos feitos dentro do mesmo cemitério mostravam corpos sendo enterrados em valas comuns.