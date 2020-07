Vídeo flagra bandidos armados fazendo arrastão em rua de Manaus

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Manaus/AM - Um vídeo gravado por câmeras de segurança de uma casa, registrou o momento em que bandidos armados assaltos três pessoas que conversavam em via pública nas proximidades do Centro Social Urbano (CSU) do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, na noite de quinta-feira (16).

Nas imagens é possível ver três amigos conversavam na calçada, no momento em que os bandidos chegam em um carro modelo Fiat Uno, de cor prata e placas QMS-6I11.

Três criminosos descem armados e abordam as vítimas, que entregam os aparelhos celulares. Um outro pedestre, que passa no local no momento do crime, também é roubado.

Logo em seguida os três suspeitos retornam para o veículo e fogem sem serem identificados.