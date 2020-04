Vídeo de enterros coletivos em Manaus viraliza no Brasil: 'aterrorizante, parece a Itália'

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Manaus/AM - O vídeo que mostra corpos sendo enterrados em trincheiras no cemitério Parque Tarumã, na zona Oeste da capital, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (21). Manaus entrou para os assuntos mais comentados do Twitter, com internautas de todo o País preocupados com as imagens alarmantes. Confira alguns dos comentários: