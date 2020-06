Vídeo: Bolsonarista discute com manifestantes em Manaus: ‘bando de p** no c*’

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - Manifestantes realizaram na tarde desta terça-feira (2), na Avenida Djalma Batista, em Manaus, um ato a favor da democracia, antirracismo e contra o atual governo, do presidente Jair Bolsonaro.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra uma pequena confusão no local, após um dos apoiadores do presidente discutir com os manifestantes. Em poucos minutos, a confusão foi contida por policiais no local.