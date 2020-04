Vídeo: Após procurar corpo em frigorífico, família enterra idoso por falta de coveiro em Manaus

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Após procurar corpo em frigorífico, família tem que enterrar idoso por falta de coveiro em Manaus #vejavídeo pic.twitter.com/zfaGRx7s3D — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) April 27, 2020

Manaus/AM - Um vídeo mostra familiares enterrando o corpo de um idoso de 82 anos, no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, no último domingo (26). O idoso morreu com suspeita do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o filho da vítima., o corpo do pai não foi encontrado no hospital onde ele morreu e eles tiveram que se arriscar e procurar pelo corpo em um contêiner frigorífico, onde haviam muitos corpos, um em cima do outro, sem nenhuma identificação.

Após o transtorno, os filhos ainda tiveram que fazer o enterro do próprio pai, pois havia cova, mas não havia coveiro. Com a alta de mortes na capital, Manaus bateu o recorde 140 enterros em 24h na última semana desde o início da pandemia. Antes, a média éra de 30 enterros por dia.