Vídeo: Amarrados e ensanguentados, reféns de assalto são salvos pela polícia em Manaus

Manaus/AM - Donos e funcionários da loja que foram feitos de reféns foram encontrados amarrados e ensanguentados após uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (31) na Rua Barão de São Domingos, no Centro da cidade.Um vídeo feito enquanto a Polícia Militar adentrava no local mostra o estado das vítimas, com sinais de violência, além de também exibir o momento da abordagem aos suspeitos.

