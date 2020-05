Vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida pede demissão do cargo de chefe da Casa Civil

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, pediu exoneração da Casa Civil nesta segunda-feira (18).

Carlos disse no pedido de exoneração que “remou” no sentido oposto e agradeceu o governador Wilson Lima pelo cargo. Ele permanece no cargo de vice-governador.

“Meu papel, enquanto homem público, preocupado em fixar mais um tijolo na construção de um Amazonas melhor, foi sempre de blindar meu Estado contra esses Espectros, alertando-lhe, sempre, dos caminhos a serem seguidos, para não tombar nos rochedos. Todavia, a despeito de todo meu esforço, não estou com a mão no timão, e já exauri minhas forças remando forte no sentido oposto de muitos nessa Galé. Portanto, Senhor Governador, agradecendo-lhe toda a confiança que me foi depositada, afirmo-lhe não seguir pelos atuais rumos, ao passo que lhe comunico minha exoneração da Casa Civil, retirando-me para o ofício inerente à vice governadoria”, escreveu.