Vereadores definem volta das sessões presenciais na Câmara Municipal de Manaus

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) já adota todas providências necessárias para o retorno das atividades presenciais, cuja data deve ser definida em votação pelos vereadores na próxima semana. Entre as ações desenvolvidas nesse sentido, foi feito um processo de sanitização no ambiente interno e externo da casa legislativa.

Para o retorno das atividades presenciais, o presidente da casa legislativa, vereador Joelson Silva (Patriota), determinou que fosse elaborado um plano estratégico, contendo todas os procedimentos de que deverão ser adotados tanto administrativamente, quando pelos servidores, para evitar a proliferação da covid-19.

“Já fizemos a sanitização do prédio, adquirimos termômetros digitais de testa, disponibilizamos álcool em gel, para que os servidores possam fazer a higienização das mãos, entre outras ações. Iremos seguir o plano estratégico elaborado pelo setor médico da Câmara, com a colaboração dos vereadores Ewerton Wanderley (DEM), Marcelo Serafim (PSB) e Isaac Tayah (DC), para que todos possam se manter com saúde”, explica Joelson Silva.

Mesmo após a limpeza diária, que faz parte da rotina diária na Câmara, o ambiente ainda pode conter fungos, bactérias e ácaros. A presença desses micro-organismos é mais frequente em locais com grande circulação de pessoas, como é o caso da sede do Poder Legislativo municipal. Devido ao alto risco de contágio pelo novo coronavírus nesse momento, é preciso recorrer ao processo de sanitização, que elimina micro-organismos nocivos e previne a proliferação de doenças.

O plano também prevê que os servidores só poderão entrar e permanecer no prédio usando máscaras de proteção individual, respeitar a distância mínima entre as pessoas, lavar as mãos com água e sabão com frequência, entre outras.