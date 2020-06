Vereadores aprovam suspensão do recesso de meio do ano

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) decidiram aprovar a suspensão do recesso parlamentar de meio do ano. A proposta foi promulgada nesta segunda-feira (15), durante sessão virtual.

O recesso estava programada para ocorrer entre 26 de junho a 9 de julho e foi solicitada a suspensão devido a pandemia do novo coronavírus que interrompeu as atividades presenciais na Casa Legislativa Municipal.

Agora os parlamentares vão decidir quando devem retomar as sessões presenciais. O presidente da CMM, vereador Joelson Silva disse que as sessões virtuais devem ocorrer até a próxima semana, mas que antes de decidir pelo retorno das atividades na sede vai discutir as questões de saúde a serem adoatadas.