Vereador reafirma que Manaus não corre risco de ter nova explosão de casos da Covid-19

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Uma segunda explosão de casos da Covid-19 em Manaus não existe a menor possibilidade de ocorrer, de acordo com reafirmação do vereador Marcelo Serafim (PSB). A declaração do parlamentar foi feita durante o pequeno expediente, na sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), da última quarta-feira (29).

O parlamentar, que também é farmacêutico e possui mestrado na área de infectologia, lembrou que há dias vem se posicionando contrário ao que afirmam mestres e doutores de universidades e institutos de pesquisas, de que Manaus irá passar por uma segunda onda, igual ou pior que a primeira.

“Eu afirmo, baseado em estudos e pesquisas, que Manaus não terá essa segunda onda. A cidade não cumpriu as medidas de isolamento social, continuou funcionando dentro da normalidade e isso permitiu que o vírus circulasse entre a população”, ressaltou Marcelo Serafim.

Além disso, o parlamentar também destaca que há estudos indicando que a população de Manaus possui uma imunidade cruzada com outros coronavírus, o que indica que uma grande parcela da população, por mais que tenha contato com o vírus, não vai ser infectada. “Os dados mostram que 20% da população de Manaus já foi infectada e está imunizada contra o vírus”, explicou.

Diante do exposto, o vereador criticou a atitude tomada pelo Governo do Estado de liberar as casas de eventos de Manaus a funcionar com horário restrito, devendo encerrar as festas à meia noite. “Essa á uma decisão difícil de entender, pois o espaço já vai funcionar, vai haver contato entre as pessoas e qual é a diferença de estender um pouco mais e encerrar à meia noite?”, questionou.

O parlamentar também enfatizou que restaurantes estão abertos e funcionando normalmente, o complexo turístico da Ponta Negra fica lotado nos finais de semana, e que mesmo com essas aglomerações não houve aumento no número de casos e óbitos.

“É importante que a cidade volte a funcionar normalmente, a economia precisa ser retomada e eu me coloco à disposição do Governo do Estado, enquanto especialista na área de saúde, para contribuir com a formulação das diretrizes dessa retomada”, finalizou.