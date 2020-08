Vendedor de água é baleado na cabeça no Centro de Manaus

Manaus/AM - Um vendedor de água, identificado pela polícia como Paulo Sergio, 44, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (11), no Centro de Manaus.

Conforme a polícia, a vítima foi atingida de raspão na cabeça enquanto trabalhava na avenida Marquês de Santa Cruz, nas proximidades da Galeria dos Remédios.

A vítima estava em via pública quando foi surpreendida por uma dupla que chegou em uma moto, de cor preta. Os suspeitos se aproximaram do vendedor de água e o garupa efetuou apenas um tiro, que atingiu de raspão a cabeça do ambulante.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. O vendedor de água foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Depois ele foi transferido para o Hospital João Lúcio. O estado de saúde dele não foi divulgado.