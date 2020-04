Vendas de pescado no Amazonas atinge 1,1 mil toneladas na Semana Santa

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM – Levantamento realizado pelo governo do Estado, indica que a comercialização de pescado durante a Semana Santa deste ano atingiu mais de 1,1 mil toneladas de pescado no mercado local. Além disso, a pesquisa também registra que chegou a 800 toneladas as vendas para o mercado nacional e internacional. O levantamento é da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Efetivado pela Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura (Sepa), o levantamento consultou dez agroindústrias de pescado, seis supermercados, 11 transportadores de pescado de Roraima e Rondônia e também comerciantes do Feirão da Sepror.

As mais de 1.170 toneladas comercializadas no mercado local movimentaram aproximadamente R$ 10 milhões, no período da Semana Santa, sendo as agroindústrias de pescado responsáveis por movimentar cerca de 50% desse total.

“A Semana Santa é o período de maior procura por pescado no Amazonas. Esse fato se deve à tradição dos cristãos de não se alimentarem de carne vermelha, principalmente na Sexta-Feira Santa, para relembrar o jejum de Cristo, o que deixa acima da média o consumo de pescado”, disse o secretário da Sepa/Sepror, Leocy Cutrim.

Para o secretário da Sepa/Sepror, os números mostram que, mesmo na situação de crise global pela qual estamos passando, o pescado ainda é a principal fonte de proteína animal consumida pela população amazonense.