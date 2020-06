Veja quantos enterros foram realizados nos cemitérios de Manaus nesta segunda-feira

Anjos e demônios

Manaus/AM - Os cemitérios de Manaus registraram 38 sepultamentos realizados na segunda-feira (29). Desses, 31 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), com dois óbitos oriundos do interior do Amazonas e nenhuma opção por cremação, conforme informações da Prefeitura de Manaus.

Entre as causas de morte do total de enterros nos cemitérios públicos da cidade, três foram declaradas como Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, uma por insuficiência respiratória, uma por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e também uma por parada cardiorrespiratória. Foram registradas, ainda, quatro mortes por causas desconhecidas ou indeterminadas.

O município informa ainda que houve o registro de três óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos no sistema público, quatro foram a partir do serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).