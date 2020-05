Veja o mapa de bairros com mais casos de coronavírus em Manaus

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Manaus/AM - A fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgou um boletim epidemiológico de Covid-19, e detalhou com um mapa os bairros da capital amazonense que possuem maior incidência de casos de coronavírus, assim com um comparativo desde a semana em que foram registrados os primeiros casos, com a semana atual.

No mapeamento mais recente, todos os 63 bairros da cidade registraram casos da Covid-19. A legenda das cores indica que quanto mais vermelho, mais casos confirmados da doença. O tom vermelho mais forte indica que o bairro possui entre 837 a 1150 casos confirmados. O tom branco é de nenhum caso, o que não existe mais na cidade; e o tom bege claro é de 1 a 44 casos confirmados no bairro.