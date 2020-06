Veja editais, mostras e festivais com inscrições abertas para diversas linguagens artísticas

O poder dos maus

Para fomentar a produção artística e o trabalho de artistas de todos os segmentos, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, listou editais, mostras e festivais, nacionais e internacionais, que estão com inscrições abertas para artistas de diversas linguagens.

Confira:

Arte como Respiro - Com o objetivo de movimentar a economia criativa de maneira rápida e eficaz em tempos de pandemia mundial de coronavírus, o Itaú Cultural lança mais um edital do “Arte como Respiro”: Múltiplos Editais de Emergência.

O sexto edital, com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (15/6), é voltado para profissionais do setor audiovisual e propõe um exercício poético em vídeo com o tema “Descobertas e/ou Redescobertas”. O prazo é até 17 de junho.

Saiba mais: https://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/arte-como-respiro-audiovisual.

Funarte - A Fundação Nacional de Artes (Funarte) anunciou o investimento de cerca de R$ 20 milhões em atividades culturais, por meio do Programa Funarte Toda Gente, que será voltado ao incentivo, criação, produção e difusão de atividades, além de editais, apresentações on-line e prêmios. O programa será detalhado nesta semana.

Festival UP! - O Festival UP! está aberto para receber conteúdos produzidos por artistas – em suas casas – nas áreas da música, dança, teatro, humor e literatura.

O vídeo deve ser publicado no Youtube, em modo público, para que possa ser avaliado pelos curadores e compartilhado pelo festival. O artista pode inscrever quantos vídeos quiser, porém devem ser inscritos apenas um vídeo por dia.

Cada vídeo selecionado para o edital receberá R$ 300 por artista participante, até o limite de três artistas por vídeo. As inscrições estão abertas até o dia 13 de julho.

Saiba mais: https://www.festivalup.org/inscricao.

MIT Territórios 2021 - A Trupe Artemanha de investigação teatral está com inscrições abertas para a 4ª edição da Mostra Internacional de Teatro Territórios Nordestinos (MIT Territórios), que acontecerá em 2021.

A mostra contará com pelo menos uma companhia de cada estado do país, atendendo todas as idades (Teatro Adulto/Teatro Infanto-juvenil), acontecendo em diferentes espaços: Palco, Arena, Rua e Alternativo.

Os espetáculos precisam ter no mínimo 50 minutos de duração e pelo menos cinco apresentações realizadas.

Saiba mais: https://bit.ly/mit2021.

Prêmio Marielle Franco de Ensaios Feministas 2020 - Com o objetivo de reverenciar a memória da ex-vereadora por meio do incentivo ao pensamento feminista, a Editora Contracorrente busca ensaios inéditos por autoras – cis ou trans - em língua portuguesa sobre diversos aspectos do feminismo.

As inscrições podem ser realizadas até 14 de agosto. O prêmio será a publicação do texto em uma coletânea e a quantia de R$ 10 mil.

Saiba mais: https://editoracontracorrente.blog/premio-marielle-franco-de-ensaios-feministas-2020/.

FAC - O FAC 2020, Festival de Dança on-line, está com inscrições abertas até 31 de julho. Serão realizados workshops e cursos on-line, além de três mostras:

No Palco - Em que bailarinos(as) devem enviar vídeos de trabalhos artísticos já apresentados no palco, em outros festivais ou espetáculos;

Mostra Palco em Casa – Em que bailarinos (as) devem produzir e gravar seus trabalhos artísticos em casa ou em ambiente que não configure um palco, que seja um trabalho autoral ou uma remontagem de repertório;

Mostra Palco em Família – Em que as famílias devem gravar coreografias, sejam os participantes bailarinos ou não.

Saiba mais: https://dancadigital.com/onlinefac.

6º Concurso Literário Conto Brasil: Minicontos - Autores brasileiros, maiores de 16 anos, podem participar deste prêmio da editora Trevo, com inscrições abertas até o dia seis de julho.

O tema é livre e cada autor poderá enviar somente um conto, que deverá ser inédito no meio impresso. Os contos selecionados serão publicados no livro “Prêmio Conto Brasil”. Serão eleitos dois textos vencedores, que receberão destaque na obra.

Saiba mais: http://editoratrevo.com.br/premios/conto-brasil/.

FIF – Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte está com inscrições abertas a artistas de todas as partes do mundo, tendo por objetivo construir, com os trabalhos selecionados, a Grande Mostra Internacional do Festival.

As inscrições vão até 10 de julho e estão divididas em dois formulários, sendo um para trabalhos fotográficos impressos e outro para obras de imagens em movimento.

Saiba mais: http://www.2020.fif.art.br/open-call-inscricoes/.

Prix Virginia - Prêmio exclusivo para mulheres fotógrafas, independente de idade ou nacionalidade, O Prix Virginia International Photography Prize for Women está com inscrições abertas até o dia nove de julho.

Para participar, é preciso enviar de 12 a 18 imagens, um currículo e uma carta escrita pelo participante sobre os motivos da inscrição no prêmio e as dimensões artísticas e criativas do trabalho submetido.

O prêmio para a vencedora é de € 10 mil (mais de R$ 55 mil).

Saiba mais: https://www.prixvirginia.com/participate/?lang=en.

PLURAL + Youth Video Festival - Prêmio aberto a jovens de todas as nacionalidades, o PLURAL + Youth Video Festival tem interesse em vídeos sobre questões como migração, diversidade, inclusão social e prevenção da xenofobia.

Em 2020, os vencedores irão a Marrocos, com todas as despesas pagas para participar da cerimônia de premiação. A inscrição contempla categorias que vão de 12 até 25 anos.

Saiba mais: https://pluralplus.unaoc.org/submit/rules/.

Sunny Art Prize 2020 – Até 30 de junho, estão abertas as inscrições para o prêmio internacional Sunny Art Prize 2020, promovido pelo Sunny Art Centre. O objetivo é oferecer oportunidades para artistas emergentes e estabelecidos mostrarem suas obras de arte internacionalmente.

Os interessados podem enviar propostas de obras, desde trabalhos bidimensionais, como pinturas, desenhos e fotografia, até esculturas e cerâmicas tridimensionais, além de instalações contemporâneas, obras de arte de mídia mista, vídeo e trabalhos digitais.

Os três primeiros colocados serão premiados conforme categorias: 1º lugar: £3.000 libras (aproximadamente R$ 16 mil reais), 2º lugar: £2.000 libras (aproximadamente R$ 10 mil reais) e 3º lugar: £1.000 libras (aproximadamente R$ 5 mil reais).

As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do prêmio (https://www.sunnyartcentre.co.uk/artprize/).