Varredura surpresa encontra armas e mais de 45 celulares em presídio no Amazonas

Manaus/AM - Uma revista realizada entre os dias 15 e 18 de julho na Unidade Prisional do município de Tabatinga, apreendeu munições, armas e quase 50 celulares nas celas dos detentos. A ação resultou no afastamento de agentes suspeitos de facilitar a entrada dos materiais proibidos

Durante os três dias foram localizadas mais de 60 munições, uma arma, 48 celulares e vários produtos ilícitos no local. Entre o objetos reaolhidos estavam uma arma de fogo tipo pistola calibre 380, com um carregador; 63 munições calibre 380; 26 aparelhos celulares; quatro roteadores de internet; uma bateria de celular; 27 carregadores de celular; oito fones de ouvido; um chip de celular; 23 cabos USB; seis estoques e outros.

Durante a primeira revista geral, realizada na última quinta-feira (15), as equipes retiraram materiais em excesso das celas e encontraram diversos produtos proibidos em poder dos detentos. Entre as apreensões, estavam 22 celulares; cinco chips de celular; um carregador de celular; 25 estoques; 23 trouxas de entorpecentes; dois cartões de memória e quantias em dinheiro peruano e colombiano. Todo procedimento foi acompanhado por representante da Defensoria Pública do Estado (DPE).

A Seap determinou o afastamento de servidores da unidade prisional até que sejam apurados supostos desvios de conduta em função da entrada dos materiais ilícitos. Os internos que se encontravam nas celas com os produtos proibidos também irão passar por Conselho Disciplinar. Os materiais apreendidos nas duas revistas foram apresentados na 4° Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).