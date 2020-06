Vacinação de crianças contra influenza mobiliza 133 pontos de Manaus

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Com o fim da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza marcado para a próxima terça-feira, 30, a Prefeitura de Manaus promoveu, na manhã deste sábado, 27, um grande movimento com 133 pontos de vacinação em todas as zonas da cidade. A mobilização teve como objetivo principal imunizar crianças na faixa etária de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, contra a influenza.

“Tivemos uma campanha desafiadora neste ano, por causa do enfrentamento ao novo coronavírus. Saímos dos muros das unidades de saúde para levar a vacina a grupos prioritários, como os idosos. No caso das crianças, também foi feito um planejamento diferenciado com postos em locais estratégicos e sempre buscando evitar aglomerações. Pedimos aos pais e responsáveis pelos menores de seis anos que ainda não imunizaram seus pequenos que busquem uma das 140 salas de vacinação espalhadas pela cidade até o próximo dia 30”, alertou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

De acordo com os dados da campanha, de 11 de maio a 26 de junho, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) alcançaram a vacinação de 103.735 crianças, mas, para atingir a meta de imunizar 90% do público-alvo, é necessário vacinar mais 68.776 dentro da faixa etária estabelecida, finalizando a campanha com a imunização de 172.511 crianças.

Segundo a subsecretária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Adriana Elias, a ação deste sábado foi uma estratégia para atingir essa meta de imunização de crianças na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e assegurar a proteção das crianças contra o vírus da gripe.

“Nosso foco é alertar os pais e responsáveis para a vacinação dessas crianças, pois ainda não atingimos a meta na cidade. Para isso, estamos com servidores da saúde em 140 salas de vacina espalhadas pela capital que vão realizar a vacina destas crianças, e de quem ainda não se vacinou e que faz parte de um dos 16 grupos prioritários para imunização contra a influenza, até o dia 30 de junho, quando acaba a campanha nacional”, informou a subsecretária, que presenciou o trabalho de vacinação na praça da Matriz, no Centro.